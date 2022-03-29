Алексей Жамнов: «Верю, что ЧМ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что спорт будет выше, чем политика»

надеется, что чемпионат мира-2023 пройдет в России, как и планировалось.

– Когда мы вернемся к нормальной хоккейной жизни?

– Я думаю, что к следующему чемпионату мира мы должны вернуться. 2023 год. И я верю, что этот турнир пройдет в Санкт-Петербурге. Не понимаю, почему не должны провести чемпионат мира в России.

– ЧМ-2022 в Финляндии без российской и белорусской сборной, без болельщиков из этих стран будет тосклив.

– Может, финны откажутся приехать на ЧМ в Россию? Я не знаю. Но надеюсь, что спорт будет выше, чем политика, – сказал главный тренер сборной России.