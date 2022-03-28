Жамнов о возвращении «Лады» и «Югры» в КХЛ: «Журналист пульнет в телеграм-канал, информацию откуда взял? Он потом потеет, краснеет. Вбросы ставят под удар Ханты-Мансийск и Тольятти»

отреагировал на возможное возращение «Лады» и «Югры» в КХЛ.

– Из нашей лиги уже вышли «Йокерит» и рижское «Динамо». Стоит ли взять на их место «Югру» и «Ладу»?

– Вернуть-то можно. Но у нас как слухи рождаются? Какой-нибудь корреспондент пульнет в телеграм-канал. А откуда он взял информацию?

Зачем? Он вообще ничего не понимает. Лишь бы что сказать. Потом у него спрашиваешь – он краснеет, потеет и объяснить ничего не может.

А ведь нужно понять, есть ли финансирование у «Югры» и «Лады». Это же не так все просто. Зайти в КХЛ могут многие. Пожалуйста.

Но для этого нужны деньги. Нельзя зайти, чтобы через два месяца сказать: ой, у нас нет финансов.

Так что не верьте вбросам. Они под удар больше ставят Ханты-Мансийск и Тольятти.

– Может, вообще сократить количество клубов в КХЛ?

– Не спешите с выводами. Дождитесь исполкома после окончания сезона. Там примут решения. А пока неуместно о чем-то говорить, – сказал главный тренер сборной России.

Первым о вероятном возвращении «Югры» и «Лады» в сообщил журналист Алексей Шевченко.