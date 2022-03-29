Жамнов об Олимпиаде: «Есть доля сожаления, что в финале не смогли. Мы заслужили серебро, это дорогого стоит, но проиграли»

высказался об осадке после серебра России на Олимпиаде-2022.

В финале команда под его руководством уступила Финляндии (1:2).

– Прошло чуть больше месяца, как 22 февраля завершилась Олимпиада. У вас нет чувства, что пролетела целая жизнь?

– Такого чувства нет. Но сейчас ситуация меняется очень быстро. Просто иногда думаешь об Олимпиаде… И есть какая-то доля сожаления, что мы в финале не смогли.

Да, мы заслужили серебро, и это дорогого стоит. Но мы там проиграли. Осадок есть.

– Назовите три момента, которые бы изменили.

– Я ничего не назову. Что было, то прошло. Ты уже ничего не изменишь. Мы всем тренерским штабом сделали выводы. Но говорить об этом публично — это неправильно и неэтично. Это наша кухня, и сделанные выводы помогут нам в дальнейшей работе.

– Перед Олимпиадой тот же Кудашов сказал, что «мы едем выполнять государственную задачу». Как это серебро восприняли в правительстве РФ?

– Я разговаривал со многими. Все поблагодарили за результат. У меня нормальные отношения с руководителями. Если коротко и понятно, то все хорошо.

– А иномарками вас уже наградили? За серебро полагается.

– Я не знаю. Это не ко мне вопрос. Пока никакого награждения не было. Но что обещали, когда говорили о премиях за первое, второе, третье места, - все это получат, – сказал главный тренер сборной России.