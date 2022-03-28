Алексей Жамнов: «НХЛ не откажется от наших ребят, они звезды и нужны этому рынку. Желаю Овечкину и всем им терпения»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Никита Кучеров Андрей Василевский Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов уверен, что НХЛ не откажется от российских хоккеистов.

Александр Овечкин в НХЛ находится под давлением. Вы с ним общались?

– Да – и переписывались, и по видеосвязи. На Саню есть давление. И телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы.

Это совсем не просто так, как кажется. Я через это проходил, все знаю. И разговаривал с Овечкиным не раз. Желаю терпения не только Александру, но и всем ребятам, кто играет там. Ситуация непростая, однако через это тоже надо пройти.

– Я вижу, что НХЛ держится за своих игроков, подписывает новые контракты – с россиянами, белорусами.

– Да никто не откажется от наших ребят! Во-первых, они – звезды. И они нужны этому рынку. Ну, представьте, если из НХЛ уйдут Овечкин, Кучеров, Василевский, Кузя, Каприз… Могу всех перечислить.

И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу, раскрутке лиги, что лучшие игроки со всего мира выступают в НХЛ. Я даже не сомневаюсь, что никто с ними контракты расторгать не будет.

– В ином случае все эти звезды приедут в КХЛ.

– Желтая пресса и разные умники есть что в России, что в Америке. Они думают, что разбираются в хоккее больше, чем кто-либо. Нагнетают страсти, а сами даже клюшку в руках не держали и не знают, как кататься, – заявил главный тренер сборной России.

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