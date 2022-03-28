Алексей Жамнов: «НХЛ не откажется от наших ребят, они звезды и нужны этому рынку. Желаю Овечкину и всем им терпения»

уверен, что не откажется от российских хоккеистов.

– в НХЛ находится под давлением. Вы с ним общались?

– Да – и переписывались, и по видеосвязи. На Саню есть давление. И телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы.

Это совсем не просто так, как кажется. Я через это проходил, все знаю. И разговаривал с Овечкиным не раз. Желаю терпения не только Александру, но и всем ребятам, кто играет там. Ситуация непростая, однако через это тоже надо пройти.

– Я вижу, что НХЛ держится за своих игроков, подписывает новые контракты – с россиянами, белорусами.

– Да никто не откажется от наших ребят! Во-первых, они – звезды. И они нужны этому рынку. Ну, представьте, если из НХЛ уйдут Овечкин, Кучеров, Василевский, Кузя, Каприз… Могу всех перечислить.

И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу, раскрутке лиги, что лучшие игроки со всего мира выступают в НХЛ. Я даже не сомневаюсь, что никто с ними контракты расторгать не будет.

– В ином случае все эти звезды приедут в КХЛ.

– Желтая пресса и разные умники есть что в России, что в Америке. Они думают, что разбираются в хоккее больше, чем кто-либо. Нагнетают страсти, а сами даже клюшку в руках не держали и не знают, как кататься, – заявил главный тренер сборной России.