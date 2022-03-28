Жамнов призвал увеличить число игр в КХЛ, но с паузой на сборную в декабре: «Пусть больше матчей больше проводят «Динамо», «Ак Барс» и «Салават». Побольше дерби»

призвал увеличить число матчей в регулярном чемпионате .

– Россия на два года осталась без Евротура, нас заменила Швейцария. Это удар – терять такой турнир? Вы поработали в декабре на домашнем этапе.

– Евротуры же разные. Последний, перед чемпионатом мира – это одно. Финский или в Москве – это традиционные этапы для этих стран.

У нас с 1967 года проходил Приз «Известий». И очень хочется, чтобы на нем наша сборная выступила достойно.

Евротур – это просмотр игроков. Я в сборной России работаю с 2014 года, когда еще были Знарок и Сафронов. Меня пригласили в штаб.

На протяжении всех Евротуров пробуешь разных кандидатов, смотришь молодежь. Но все равно на чемпионат мира едет совсем другая сборная.

Даже от тех ребят, кто садится на сборы и проходит подготовительный этап, – из них на чемпионат мира попадает шесть-семь человек. Если освобождаются игроки НХЛ.

– Может, сделать свой Евротур, чтобы вместо финнов, шведов и чехов играли белорусы, казахи и пусть Китай? Уровень упадет?

– Это очевидно… Всем ясно, что международная практика нужна, чтобы хоккеисты чувствовали конкуренцию на уровне сборных. Тем более все играют в разном стиле.

Как я думаю, в новых реалиях надо увеличить число матчей в КХЛ, чтобы ребята выступали как можно больше в регулярном чемпионате. Пусть на пару матчей больше в сезоне проводят и , и … Побольше разных дерби.

При этом надо сделать одну паузу в декабре, чтобы проводить наш домашний традиционный турнир. И пригласить разные сборные, кто согласится сыграть.

Опыт приходит через матчи. И чем больше будет практики у наших хоккеистов, тем лучше перед тем, как мы вернемся на чемпионаты мира, – заявил главный тренер сборной России.