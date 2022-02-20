назвал примитивным хоккей сборной России после поражения в финале Олимпиады.

– На этом турнире мы выглядели середнячком. Понятно, что целый ряд известных игроков не попал в сборную по разным причинам.

Тут наверняка не один Жамнов решает – кого брать, а кого нет. И все же демонстрировать столь примитивный хоккей команде с советскими корнями нельзя. Смотреть на это было просто невозможно.

– В чем финны были явно сильнее?

– В первую очередь во взаимодействии между игроками.

Во-вторых, у соперника четко просматривался план на игру. Их защитники ни разу не провалились. Кроме того, мы в средней зоне никак не могли преимущества получить.

Когда сборная России владела шайбой, у соперника постоянно был численный перевес в районе своей синей линии. Как минимум в одного игрока. Даже в единоборствах финны оказались лучше.

– На данном турнире серебро для нашей команды – неудача или прыжок выше головы?

– С такой игрой мы могли до финала и не добраться. Поэтому серебряные медали – достойный результат.

На золото мы на этой точно не наиграли. А могли вылететь и на гораздо более ранних стадиях, играли без запаса.

Повторюсь: мне вообще было удивительно – как можно играть без комбинаций, без взаимодействия с партнерами в атаке? Мы ведь весь турнир так играли, не только в финале, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорили, что главное – результат, и обещали победу, должны уйти