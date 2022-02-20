Алексей Жамнов высказался о поражении в финале Олимпиады.
Главный тренер сборной России прокомментировал итоги финального матча против команды Финляндии (1:2).
«Поблагодарил ребят, весь персонал, наш коллектив, который на протяжении месяца готовился к Играм.
В целом благодарю ребят – они полностью выложились. Жизнь на этом не заканчивается. Впереди еще много соревнований, где нужно выходить и доказывать, что мы находимся в элите хоккея.
Ничего нового от Финляндии не увидели. Они плотно играют на всех участках поля. Просили ребят больше контролировать шайбу и доводить ее до ворот.
Пропущенные шайбы – рабочие, сейчас тяжело что-то комментировать, в голове много эмоций.
Хоккей немного меняется, становится более плотным. Он стал более прямолинейный, любая ошибка может привести к взятию ворот. Если посмотрите на все команды на турнире, не могу сказать, что был комбинационный хоккей.
Мне было бы интересно дальше работать в сборной России. Как будет дальше судьба складываться – посмотрим, – заявил Жамнов.
Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорил, что главное результат, и обещали победу, должны уйти