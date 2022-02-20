высказался о поражении в финале .

Главный тренер прокомментировал итоги финального матча против команды Финляндии (1:2).

«Поблагодарил ребят, весь персонал, наш коллектив, который на протяжении месяца готовился к Играм.

В целом благодарю ребят – они полностью выложились. Жизнь на этом не заканчивается. Впереди еще много соревнований, где нужно выходить и доказывать, что мы находимся в элите хоккея.

Ничего нового от Финляндии не увидели. Они плотно играют на всех участках поля. Просили ребят больше контролировать шайбу и доводить ее до ворот.

Пропущенные шайбы – рабочие, сейчас тяжело что-то комментировать, в голове много эмоций.

Хоккей немного меняется, становится более плотным. Он стал более прямолинейный, любая ошибка может привести к взятию ворот. Если посмотрите на все команды на турнире, не могу сказать, что был комбинационный хоккей.

Мне было бы интересно дальше работать в сборной России. Как будет дальше судьба складываться – посмотрим, – заявил Жамнов.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорил, что главное результат, и обещали победу, должны уйти