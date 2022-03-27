Александр Кожевников: «Выход ЦСКА и СКА в полуфинал был ожидаем, но на интересе болельщиков к КХЛ это не отражается. Такого не будет в следующем году, думаю»

назвал ожидаемым выход ЦСКА и СКА в полуфинал .

«Выход в полуфинал этих команд был ожидаем. Все-таки у них хороший подбор игроков и финансовые возможности – это дает свой результат.

Сейчас чемпионат выравнивается, хорошо сыграл, и, я думаю, в следующем году такого полуфинала не будет.

«Думаю, на интересе болельщиков к лиге это никак не отражается. Сейчас проходит много хороших матчей», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

и СКА сыграют в финале Западной конференции в 6-й раз за 8 последних сезонов.