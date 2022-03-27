Александр Кожевников: «ЦСКА будет фаворитом в серии со СКА. Московские армейцы выглядят чуть посильнее»

считает фаворитом в серии плей-офф со СКА.

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1).

«Я думаю, московские армейцы будут фаворитами в серии со СКА, хотя команды практически равные. Они давно друг с другом не играли, но, если смотреть со стороны, ЦСКА выглядит чуть посильнее.

Несмотря на то, что у СКА будет преимущество домашней площадки, не считаю, что в матчах этих команд это на что-то повлияет. На первый план выйдут именно желание, мастерство и сыгранность игроков», – сказал двукратный олимпийский чемпион.