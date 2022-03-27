Пашков о серии ЦСКА – СКА: «Армейский финал на Западе закономерен. Это наиболее стабильные команды по классу и исполнительскому мастерству»

считает, что выход СКА и в финал Запада закономерен.

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1).

«Считаю, что армейский финал на Западе закономерен. На сегодняшний день ЦСКА и СКА – две наиболее стабильные команды по классу и исполнительскому мастерству по сравнению с остальной группой. Думаю, что все справедливо.

«Спартаку», вылетевшему из плей-офф, усугубили условия, потому что он пропускал первый тур. Пауза без матчей увеличилась, не было игровой практики.

Однако важно заметить, что москвичи все равно показали себя в серии со СКА с лучшей стороны. Может, не хватило класса и мастерства, про которые мы уже упомянули – отсюда неважная реализация моментов в последних матчах. А вот психологическое состояние и победный дух спартаковцев меня удивили, «Спартак» выглядел хорошо.

СКА по делу получал минимальную разницу в счете на протяжении всей серии. «Спартак» на равных сражался с одним из фаворитов Кубка Гагарина в лице СКА», – сказал Олимпийский чемпион.

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке