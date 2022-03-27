Александр Юдин: «СКА нужно усилить атаку, острее разыгрывать большинство. Полностью потенциал клуба увидим в серии с ЦСКА»

считает, что СКА нужно усилить атаку.

Питерский клуб обыграл «Спартак» (4-1) в серии плей-офф.

В финале Западной конференции СКА встретится с ЦСКА.

«Серия СКА и «Спартака» мне понравилась намного больше, чем противостояние между ЦСКА и «Динамо». Спартаковцы постарались навязать свою игру и выглядели очень достойно. В овертайме четвертого матча СКА показал свою истинную силу, полностью переиграв красно-белых. Если бы не вратарь «Спартака», СКА выиграл бы серию намного проще.

У армейцев было немало голевых моментов, они играли в атакующий хоккей и то, что сумели забросить лишь девять шайб в пяти играх – заслуга спартаковского голкипера .

СКА нужно усилить атаку. Кроме атаки, нужно острее разыгрывать большинство, а нападающим – лезть на пятак. Две шайбы в численном большинстве за пять игр, согласитесь, мало для команды, претендующей на . Полностью потенциал СКА мы увидим в серии с , – сказал экс-игрок СКА и «Спартака».

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке