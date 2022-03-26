Дети из Донбасса посетили матч команды Лукашенко. Президент Беларуси подарил им мягкие игрушки и шоколад

Дети из Донбасса посетили хоккейный матч команды президента Беларуси.
Команда Александра Лукашенко обыграла хоккеистов Гомельской области (8:6) и вышла в финал XV Республиканских соревнований среди любителей.
Дети находятся в Беларуси на реабилитации. Отмечается, что у них тяжелые психологические и физические травмы.
Все 15 ребят, прибывшие в Минск на этой неделе, имеют медицинские отклонения, среди них один ребенок-колясочник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Президентский спортивный клуб.
Президент Беларуси подарил детям мягкие игрушки и шоколад.
«Это все вам!» – сказал Лукашенко детям.