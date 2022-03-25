Лyкaшeнко о минcкoм «Динамо»: «Я долго работаю пpeзидeнтом, помню все обещания. Мы миллионы туда вложили! Где положительная динамика?»

раскритиковал минское .

«В том, что я долго работаю президентом (с 1994 года – прим. Sports.ru), наверное, много недостатков, но есть и плюсы. Я помню все обещания, как Басков говорил, что «Динамо» второй год подряд вышло в плей-офф.

На что отвечаю: в следующем году опять выйдете и скажете про третий год. Так мы миллионы туда вложили! Где положительная динамика? Где прогресс?

Я, как экономист, понимаю: сегодня было так, завтра движемся вперед. На прошлых Олимпийских играх у нас сколько было медалей? Три. Две в биатлоне и одна во фристайле. А при Домрачевой в Сочи шесть. Шесть. три, две. Завтра будет ноль. Вот ваша тенденция.

А вы мне рассказываете, что что-то проанализировали и сделали. Четыре года пройдет – все так и останется. Футбол? Ну я не знаю, какая там нужна база. Я занимался футболом, тогда вообще никаких полей не было. А мы как-то играли и в Советском Союзе занимали первые места», – заявил президент Беларуси.

Минское «Динамо» выступает в КХЛ с 2008 года. Клуб ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф.