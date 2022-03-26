Команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира по хоккею. Президент Беларуси сделал 2 передачи

Команда президента Беларуси вышла в финал XV Республиканских соревнований среди любителей.

Сегодня команда обыграла хоккеистов Гомельской области (8:6).

Александр Лукашенко отметился двумя передачами. Его сын Николай также отдал результативную передачу.

Шайбы в составе команды забросили Артем Каркоцкий, , , Константин Дурнов, Артем Антоненко, и , сделавший дубль.

На предварительном этапе турнира команда президента Беларуси одержала шесть побед в шести матчах и заняла первое место в таблице, набрав 12 очков.

В финале команда сыграет с хоккеистами Mинской области. Первый матч финальной серии до двух побед состоится 2 апреля, вторая игра пройдет 9 апреля.

Напомним, команда президента Беларуси 12 раз выигрывала соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, которые проводятся с 2008 года.