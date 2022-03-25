«Лyкaшeнко вправе требовать результат. Я готов был умереть, когда шел на олимпийскую медаль». Пpeдceдaтель ФХБ Богданович о пpeзидeнте

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Александр Богданович заявил, что Александр Лукашенко разбирается в спорте и вправе требовать результат.

«Президент вправе требовать результат, потому что то внимание, которое уделяется спорту сейчас, – у нас на высоком уровне. У каждого спортсмена есть возможность заниматься спортом и добиваться результатов.

«Президент глубоко разбирается в спорте, понимает все проблемы, которые существуют.

Очень важен его посыл, что мы должны искать тех людей, которые будут преданы государству, будут отдавать все для того, чтобы показать высокие результаты.

Когда я шел на олимпийскую медаль, у меня не было никаких мыслей. Я готов был умереть, чтобы завоевать золотую медаль.

И с такими чувствами должен выходить каждый спортсмен. Не должно быть альтернативы, мы должны выходить с гербом на груди, с флагом и добиваться высоких результатов», – заявил председатель Федерации хоккея Беларуси.

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