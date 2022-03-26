Кузнецов набрал очки (7+7) в 11-й игре подряд и забил «Баффало» в серии буллитов

Форвард сделал голевую передачу в игре чемпионата с «Баффало» (4:3 Б), ассистировав Александру Овечкину.

Также Кузнецов реализовал буллит в послематчевой серии.

Россиянин набрал очки (7+7) в 11-й игре подряд.

Всего в 63 матчах сезона на его счету 64 (22+42) балла.

Сегодня за 21:10 – лучший показатель среди нападающих «Кэпиталс» (1:17 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве) у Кузнецова 3 броска в створ ворот, 73% выигранных вбрасываний, полезность – «0».