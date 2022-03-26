Кузнецов набрал очки (7+7) в 11-й игре подряд и забил «Баффало» в серии буллитов

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в игре чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 Б), ассистировав Александру Овечкину.
Также Кузнецов реализовал буллит в послематчевой серии.
Россиянин набрал очки (7+7) в 11-й игре подряд.
Всего в 63 матчах сезона на его счету 64 (22+42) балла.
Сегодня за 21:10 – лучший показатель среди нападающих «Кэпиталс» (1:17 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве) у Кузнецова 3 броска в створ ворот, 73% выигранных вбрасываний, полезность – «0».
this is mesmerizing pic.twitter.com/BeC8s2aMso— Washington Capitals (@Capitals) March 26, 2022