Генменеджер «Вашингтона» о Юханссоне: «Он провел множество матчей с Кузнецовым и Бэкстремом, знает, как играют наши парни. Это нас привлекло»

Генменеджер оценил возвращение в команду .

«Я думаю, что это универсал, которому здесь будет комфортно как вне льда, так и на льду.

Он провел множество матчей с Кузнецовым и Бэкстремом. Очень хорошо знает наше большинство. Он знает, как играют наши парни, и как нужно играть с ними. Это нас привлекло.

Тренеры попробуют его в разных сочетаниях, посмотрим, какую роль он может сыграть», – сказал .

В «Вашингтон» вернулся Юханссон, игравший за команду с 2010 по 2017 год. «Сиэтл» получил Спронга и два драфт-пика