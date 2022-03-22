Генменеджер «Вашингтона» о Юханссоне: «Он провел множество матчей с Кузнецовым и Бэкстремом, знает, как играют наши парни. Это нас привлекло»

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Генменеджер «Вашингтона» оценил возвращение в команду Маркуса Юханссона

«Я думаю, что это универсал, которому здесь будет комфортно как вне льда, так и на льду.

Он провел множество матчей с Кузнецовым и Бэкстремом. Очень хорошо знает наше большинство. Он знает, как играют наши парни, и как нужно играть с ними. Это нас привлекло. 

Тренеры попробуют его в разных сочетаниях, посмотрим, какую роль он может сыграть», – сказал Брайан Маклеллан

В «Вашингтон» вернулся Юханссон, игравший за команду с 2010 по 2017 год. «Сиэтл» получил Спронга и два драфт-пика

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