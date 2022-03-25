Тренер сборной России об Олимпиаде-2022: «Все играли плохо. Качество льда было ограничивающим фактором»

Тренер сборной России поделился мнением об игре команд на Олимпиаде-2022.

Российская сборная проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале турнира.

«У площадки все казалось гораздо лучше – даже динамичнее, чем на матчах или Кубка Первого канала. Когда ты стоишь за стеклом и за всем за этим наблюдаешь, у тебя нет ни секунды покоя. Постоянная силовая борьба, ежесекундное напряжение – все это было.

Единственным ограничивающим фактором было качество льда. Насколько я понимаю, всем было тяжело и неудобно из-за того, что лед был мягким. Состояние у игроков было такое, будто ты бежишь по песку – ноги застревают, приходится прикладывать больше усилий, чтобы отталкиваться.

Но у всех были одинаковые условия, все играли на одних и тех же аренах. Будем откровенными – все играли плохо (смеется). Но все старались, рубились, все свое мастерство старались проявить в полной мере», – сказал тренер команды по физподготовке Дмитрий Яшанькин.