«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Видимо, давление было сильным». Тренер сборной России по хоккею о деле Валиевой

Дмитрий Яшанькин заявил, что у Этери Тутберидзе было земляное выражение лица на Олимпиаде.
Тренер по физподготовке сборной России по хоккею высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин. Тутберидзе – тренер Валиевой.
«Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне.
Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным.
Напряженность вокруг нее была и до, и после», – сказал Яшанькин.