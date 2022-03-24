«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Видимо, давление было сильным». Тренер сборной России по хоккею о деле Валиевой

Теги Сборная России по хоккею допинг Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Хоккей

Дмитрий Яшанькин заявил, что у Этери Тутберидзе было земляное выражение лица на Олимпиаде.

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин. Тутберидзе – тренер Валиевой.

«Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне.

Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным.

Напряженность вокруг нее была и до, и после», – сказал Яшанькин.

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