«Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне. Видимо, давление было сильным». Тренер сборной России по хоккею о деле Валиевой

Дмитрий Яшанькин заявил, что у Этери Тутберидзе было земляное выражение лица на .

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин. Тутберидзе – тренер Валиевой.

«Этери Тутберидзе ходила серая по олимпийской деревне.

Я ее видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным.

Напряженность вокруг нее была и до, и после», – сказал Яшанькин.