Сушинский о Жамнове: «Смысл в назначении в клуб, как в футболе сделал Карпин, был бы, если бы он привел с собой весь штаб сборной. А это невозможно»

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Максим Сушинский считает, что Алексей Жамнов не будет работать главным тренером в КХЛ.

Бывший президент «Авангарда» ответил на вопрос о том, может ли главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавить клуб КХЛ на время отсутствия официальных международных соревнований.

«Считаю, что это невозможно. Почему? Потому что Алексей Жамнов в первую очередь мотиватор, но ведь нужен и тот, кто будет ставить систему, проводить тренировочный процесс. А кто у него в сборной этим занимается? Правильно, Алексей Кудашов! А ведь он и так работает главным тренером в «Динамо», поэтому вряд ли пойдет за Жамновым в какой-то клуб.

Поймите, сам же по себе мотиватор ничего не добьется. К примеру, Хартли в «Авангарде» тоже мотиватор, но ведь у него есть Жак Клутье, который ставит систему, Антон Курьянов, который работает с большинством, Дмитрий Рябыкин, который занимается защитниками. И Хартли в их работу не лезет – он ставит общую картину.

Вспомните, у Быкова был Захаркин, у Знарка – Витолиньш. То есть, смысл с назначением Жамнова в клуб КХЛ, как в футболе сделал Карпин, был бы, если бы он привел с собой весь тренерский штаб, а это, как мы понимаем – невозможно», – сказал Сушинский.

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