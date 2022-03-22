Максим Сушинский: «Система Хартли в «Авангарде» работает. «Металлург» начал забивать, только когда омская команда расслабилась»

Максим Сушинский считает, что система Боба Хартли работает в «Авангарде».

В серии плей-офф КХЛ против «Металлурга» омский клуб ведет со счетом 2-0.

Команда выиграла два матча с общим счетом 15:6.

– Почему в стартовых матчах серии случились такие результаты?

– Потому что система в работает. Она просто не может не работать, ведь его ребята готовы к такому хоккею, они весь сезон в него играли – в хоккей плей-офф. Поэтому им и легче.

Хороший настрой вкупе с хорошей реализацией большинства делают свое дело. Вот залог успеха! А то, что во второй игре «Металлург» бросился в погоню, так это из-за того, что игроки «Авангарда» расслабились, когда повели 6:1. Ведь в памяти еще был первый матч серии, когда дело закончилось полным разгромом. Они просто не ожидали, что «Магнитка» еще может встрепенуться.

Но зато получилась интрига, а что еще нужно зрителям?! Им, конечно, хоккей с большим количеством голов интереснее.

– Перед началом серии вы отмечали, что в отличие от первого соперника омской команды по плей-офф – «Ак Барса», у нет проблем с вратарской позицией, а атака более креативна.

– Да, я был в этом уверен, но… Первая серия плей-офф в исполнении была хороша, а вот вторая получается, скажем так, не очень.

Что же касается креативных нападающих «Магнитки», то они почему-то вместо того, чтобы забивать голы, принялись бегать, толкаться и втыкаться в соперника по поводу и без. Но, во-первых, они это не умеют, а во-вторых, против «Авангарда» это бессмысленно – такой хоккей это как раз его стезя.

Нужны же голы, нужно играть в хоккей. Понятно, что без силовой борьбы в плей-офф никуда, но не через перебор же ее. Вот и результат – «Металлург» начал забивать, только когда омская команда расслабилась, – сказал бывший президент «Авангарда».