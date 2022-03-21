Максим Сушинский: «Авангард» на голову сильнее. «Металлург» хотел жесткой игры, а толкаться против Омска бесполезно»

Максим Сушинский считает, что «Авангард» на голову сильнее «Металлурга» в серии Кубка Гагарина.
Омская команда одержала две выездные победы и ведет 2-0 в серии второго раунда плей-офф.
– Такой результат я не ожидал, но, судя по игре «Магнитки», он закономерен. «Авангард» на голову сильнее.
Хоккеисты «Металлурга» больше хотели жесткой игры, а толкаться против Омска бесполезно. В «Авангарде» есть кому потолкаться.
– Но все равно многие считают, что нехватка защитников в «Авангарде» может сказаться.
– Я не понимаю, почему этот вопрос постоянно задают. Команда играет и без защитников. Значит, такой проблемы нет.
– Усталость разве не накапливается?
– В плей-офф дается день отдыха. Серия против «Ак Барса» закончилась больше недели назад.
Если «Авангард» еще дальше пройдет, тогда да, усталость накопится и будет тяжелее. А сейчас пока «Металлург» не дает особо работать защитниками.
– Как вы думаете, серия может затянуться?
– Для хоккея интереснее было бы, если бы серия затянулась. Для «Авангарда» лучше, если она закончится 4-0, тогда времени на отдых будет больше, – сказал бывший президент «Авангарда».