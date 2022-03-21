Максим Сушинский: «Авангард» на голову сильнее. «Металлург» хотел жесткой игры, а толкаться против Омска бесполезно»

считает, что «Авангард» на голову сильнее в серии Кубка Гагарина.

Омская команда одержала две выездные победы и ведет 2-0 в серии второго раунда плей-офф.

– Такой результат я не ожидал, но, судя по игре «Магнитки», он закономерен. «Авангард» на голову сильнее.

Хоккеисты «Металлурга» больше хотели жесткой игры, а толкаться против Омска бесполезно. В «Авангарде» есть кому потолкаться.

– Но все равно многие считают, что нехватка защитников в «Авангарде» может сказаться.

– Я не понимаю, почему этот вопрос постоянно задают. Команда играет и без защитников. Значит, такой проблемы нет.

– Усталость разве не накапливается?

– В плей-офф дается день отдыха. Серия против «Ак Барса» закончилась больше недели назад.

Если «Авангард» еще дальше пройдет, тогда да, усталость накопится и будет тяжелее. А сейчас пока «Металлург» не дает особо работать защитниками.

– Как вы думаете, серия может затянуться?

– Для хоккея интереснее было бы, если бы серия затянулась. Для «Авангарда» лучше, если она закончится 4-0, тогда времени на отдых будет больше, – сказал бывший президент .