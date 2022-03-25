Сушинский о Квартальнове: «Не понимаю его полное недоверие ветеранам, креативным хоккеистам»

поделился мыслями о работе в .

– Квартальнов любил креативить. Почему же он сейчас ставит совершенно противоположный этому хоккей?

– Вот и меня это очень удивляет. Ведь Дима действительно в бытность игроком любил отдать красивый пас, плести комбинации. Также не понимаю его полное недоверие ветеранам, креативным хоккеистам. Но ведь в командах всегда были лидеры, те, кто решает вопрос на льду в нужный момент, то есть, делает разницу.

Да, в «Ак Барсе» есть Зарипов, и я очень хорошо отношусь к Данису, но ему уже много лет, и он не может тянуть эту лямку в одиночку, хотя отмечу, что раздевалку Зарипов держит и атмосферу там создает.

Отмечу, кстати, что Квартальнов при всем вышесказанном хочет играть в атакующий хоккей. Но почему он в свою систему не вписывает пять человек, способных сделать разницу, забить в нужный момент? Для меня это загадка, – сказал экс-президент «Авангарда».