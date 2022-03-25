Селянне может стать генменеджером «Йокерита» в чемпионате Финляндии

может стать генеральным менеджером «Йокерита».

Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По данным издания, это может произойти, если у клуба появятся новые владельцы из Финляндии.

В настоящее время генменеджером «Йокерита» является .

«Представители Селянне встретятся с руководством финского чемпионата и проведут предварительные дискуссии о шансах «Йокерита» вернуться в главную лигу Финляндии в будущем.

Одно неформальное обсуждение уже состоялось. Так что да, у Теему есть определенный интерес, и если действительно произойдут изменения в договоренностях о собственности клуба, вполне вероятно, что некоторые из других бывших игроков «Йокерта» также будут заинтересованы в том, чтобы так или иначе принять участие», – сообщил источник, близкий к представителям Селянне.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. В феврале финский клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина. Ранее появилась информация о том, что покинет .