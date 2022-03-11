Локтионов о серии со СКА: «Будет нелегко, но мы постараемся навязать борьбу сильному сопернику»

Андрей Локтионов сообщил, что «Спартак» постарается навязать борьбу СКА в плей-офф.

– Как вы отреагировали, когда узнали, что «Йокерит» снялся и вам присуждена техническая победа?

– «Опять тренироваться!» – это была главная реакция. Хотелось скорее поиграть.

– А разве то, что «Спартак» вышел во второй раунд, не перевешивает?

– Если честно, хотелось большего, чем просто тренировки. Сейчас тяжело смотреть хоккей. Другие команды играют, а мы нет. Да и во втором раунде наш соперник в любом случае будет в тонусе, в отличие от нас. Двоякая ситуация.

– После победы СКА над минским «Динамо» стало известно, что во втором раунде вы встретитесь с питерскими армейцами. Что скажете о сопернике?

– Конечно, мы следим за плей-офф, смотрим игры Кубка Гагарина – в том числе, серию СКА и минского «Динамо». СКА победил в четырех матчах – значит, что команда сильная. И успеет отдохнуть перед серией. Нам будет нелегко, но мы постараемся навязать борьбу сильному сопернику.

– Кто-то скажет, что «Спартак» уже выполнил задачу на сезон. Что возразите на такое утверждение?

– Наша мотивация – пройти как можно дальше. Для начала вообще прочувствовать, что такое плей-офф. Наша задача на сезон была не попасть в плей-офф, а протий первый раунд. Мы его прошли, но только формально. Можно сказать, что это не считается.

Для нас первый раунд начинается со второго раунда. У «Спартака» все впереди, команда боевая, – сказал нападающий московского клуба.

«Спартак» стал победителем серии с «Йокеритом» по итогам четырех технических поражений финского клуба.

Ранее «Йокерит» уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.