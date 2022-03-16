«Йокерит» и «Динамо» Рига заменят «Югра» и «Лада». Вопрос решенный». Шевченко о новом сезоне КХЛ

Алексей Шевченко рассказал, кто будет играть в КХЛ вместо и «Динамо» Рига.

«В следующем сезоне «Йокерит» и «Динамо» Рига в КХЛ заменят и . Это решенный вопрос», – написал журналист.

объявило о выходе из КХЛ 27 февраля, аналогичное решение «Йокерита», как ожидается, будет опубликовано не позднее лета.

«Югра» и «Лада» в настоящий момент принимают участие в четвертьфинальных матчах плей-офф .

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