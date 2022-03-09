Владимир Плющев: «У хоккея в России огромный объединительный потенциал. Он может отвлечь народ от проблем, стать национальной идеей»

считает, что хоккей может стать национальной идеей в России.

– Главное для вас событие на старте плей-офф КХЛ?

– Хоккей, как и спорт, в нынешних реалиях неотделим от политики. Огорчило то, что эта политика вмешивается в наш хоккей, уходят и легионеры, и клубы.

Но сейчас самое главное не заниматься популизмом и не впадать в истерики по поводу этих отъездов, ведь у любой медали есть две стороны.

После демарша и Риги уже говорил о том, что всему нашему хоккею и прежде всего КХЛ требуется перезагрузка. Сама жизнь заставляет нас корректировать курс и заниматься внутренним развитием, осваивать то пространство, которое у нас сегодня есть и которое нам дорого.

С этой точки зрения как раз и смотрю за плей-офф КХЛ. Ситуация в стране и мире непростая, у хоккея в России есть огромный объединительный потенциал. Именно хоккей своими победами и зрелищностью может отвлечь народ от проблем, стать национальной идеей.

– Плей-офф КХЛ с этими конструктивными задачами справляется?

– Лучший пример – два зрелищных матча в Минске и . Первый собрал более 14 тысяч зрителей – насколько понимаю, это лучший показатель всего европейского сезона, второй – под девять тысяч.

По большому счету в свое время именно для объединения огромного пространства России и Беларуси первыми лицами нашей страны и запускалась Континентальная лига. Особенно важно, что эта задача решается в нынешние времена, когда на границах, мягко говоря, не спокойно.

Но, к сожалению, мы сами не ценим то, что имеем. В нынешней ситуации это самое обидное.

– О чем речь?

– Двухдневная серия в Минске, собравшая на арене под 23 тысячи зрителей, должна была греметь в КХЛ из каждого утюга, разместиться лигой на обложку, а вся Европа должна была нашему рекорду завидовать. Но по факту в КХЛ достижение почему-то не заметили, тишина. Да и какой тут рекорд, если у нас не было возможности посмотреть эту знаковую игру в прямом телеэфире? – сказал заслуженный тренер России.