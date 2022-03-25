Гендиректор «Адмирала»: «КХЛ необходимо обратить пристальное внимание на формирование коридора зарплат»

Гендиректор высказался о возможном понижении пола зарплат в КХЛ.

«Вы наверняка слышали, что в КХЛ хотят вернуться клубы, ранее покинувшие лигу. Чтобы чемпионат сделать ровным и интересным, руководству лиги необходимо обратить пристальное внимание на формирование коридора зарплат клубов.

В такой непростой экономической ситуации именно от решения КХЛ будет зависеть многое.

Мы как клуб со своей стороны сделаем все, чтобы негативные изменения как можно меньше коснулись наших болельщиков, а игры «Адмирала» остались зрелищными и интересными», – сказал Алексей Ан.

В текущем сезоне КХЛ размер потолка зарплат составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 миллионов.

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