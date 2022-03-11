Леонид Тамбиев: «Я сторонник шейпинга и отменного фитнеса. Времена роскошного хоккея прошли – только физподготовка даст шанс быть конкурентоспособным в КХЛ»

рассказал о том, что может помочь хоккеисту быть успешным в КХЛ.

– Есть ли уже наметки состава на следующий сезон?

– Безусловно, у меня уже есть понимание того, какие игроки мне нужны. Состав команды изменится, и изменится существенно. С этими игроками команда не пробилась в плей-офф, и игра со СКА дала мне ответы на многие вопросы по ним.

Изменится вся легионерская линия атаки. Мы ищем молодых и мотивированных игроков. Считаю, что будущее за ними.

У нас есть ряд молодых и интересных игроков, но мы будем искать таких же ребят, которые хотят добиться высоких результатов, зарекомендовать себя как профессионалы, в лучшем случае в качестве кандидатов в сборные.

Представленность «Адмирала» в сборных четырьмя легионерами – это не потолок нашего клуба. В нашем составе должны и будут появляться яркие и надежные кандидаты сборной России. Для меня главное – игроки у которых есть высокая спортивная мотивация.

– На ваш взгляд, понимали ли ребята, что в команду пришел тренер, который будет серьезно спрашивать с них во всех аспектах?

– Наверное, понимали. Все говорят, что я жесткий тренер, но слово «жесткий» меня коробит. Я не жесткий, я требовательный.

Видите, я сейчас немножко вожжи отпустил – и к чему это привело? Конечно, я понимаю, в каком времени и месте мы находились, поэтому закручивать гайки с моей стороны было бы неправильно.

Но я сторонник дисциплины, отменного фитнеса и шейпинга. Только в хорошем физическом состоянии игрок может показывать свой лучший хоккей. Что в хоккеистов вложишь, так они и играют.

Повторюсь: я – сторонник системности, дисциплины и отменной физической подготовки. В КХЛ, если ты не готов физически, одной рукой и головой ты не сыграешь.

Я считаю, что времена роскошного хоккея давно прошли. Только натренированность и отменная физическая подготовка дают игроку шанс показать свой лучший хоккей и быть конкурентоспособным в этой лиге. Ее уровень, я считаю, очень высокий.