ФХР по-прежнему нужны от КХЛ паузы на сборную: «Мы вернемся рано или поздно, должны быть готовы к соревнованиям»

провела переговоры с КХЛ на предмет матчей сборной России в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что российская национальная команда отстранена от Евротура на два года.

«Понятно, что Минспорт озадачен в масштабах российского спорта, во что мы теперь будем играть, и об этом на сегодняшнем совещании шла речь.

Нам все равно надо играть, поддерживать хоккеистов в тонусе. Со своей стороны мы готовим ряд предложений по турнирам, которые мы хотим провести в мае, июне и июле.

Часть из них проводилась и ранее, это молодежные турниры, что-то мы придумаем, постараемся по максимуму привлечь сборные других государств.

У нас уже был разговор с , и мы сказали, что паузы нам понадобятся, так как мы все равно будем собирать сборные.

Понятно, что надо играть и взрослыми, и молодежными командами, рано или поздно мы вернемся, и мы должны быть готовы к этим соревнованиям.

У нас нет в планах разрывать отношения с международной федерацией», – исполнительный директор федерации .