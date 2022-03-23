ФХР недовольна инфраструктурой в Новогорске: «Есть вопросы к свету, льду, бортам, раздевалкам. Надо подтягивать на уровень КХЛ – все упирается в деньги»

У есть вопросы по качеству инфраструктуры базы в подмосковном Новогорске.

«На встрече с Минспортом также говорилось о федеральных базах. Мы находимся в контакте с Минспортом, поскольку для нас очень важно, какие условия в Новогорске.

Вы знаете, что подавляющее большинство наших хоккеистов играет в КХЛ. И в КХЛ, начиная с 2009 года, стандарты постоянно обновляются, технические стандарты лиги достаточно высокие – они не ниже международных.

А в Новогорске есть вопросы к свету, качеству льда, бортов, холодильных машин, условиям раздевалок, так что это надо нам подтягивать на уровень .

И как всегда, все упирается в деньги», – заявил исполнительный директор Федерации хоккея России .

База используется для подготовки хоккейных сборных к международным турнирам разных возрастов.

Ротенберг о сборной: «Парни видят лучшее питание, специалистов, экипировку, видеособрания. Разница с КХЛ должна бросаться в глаза»