Александр Степанов: «Динамо» не выполнило задачу на сезон. Сложный олимпийский год. Может быть, не хватило подготовки»

Александр Степанов считает, что «Динамо» не выполнило задачу на сезон.

Бело-голубые проиграли четвертый матч с ЦСКА со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

«Понятно, что задачу на сезон «Динамо» не выполнило. Сложный олимпийский год. Может быть, не хватило подготовки, не доиграли до конца все игры чемпионата. Плюс в первой серии было семь матчей.

Что случилось с Шипачевым? Трудно говорить. Может быть, все силы и эмоции отдал на Олимпиаду и не хватило на плей-офф. Тем более что была сложная, задача была поставлена выиграть золото», – сказал экс-форвард «Динамо».

Шипачев заблокировал 4 броска в 4-м матче с ЦСКА – больше всех в «Динамо». Он набрал 10 очков в плей-офф – лучший его результат за 4 года в клубе

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов