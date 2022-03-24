Депутат Журова о том, будет ли политическим решение не удовлетворить иск ФХР: «Сто процентов. Чтобы наказать Россию»

Светлана Журова высказалась о том, что ФХР готовит иск по затратам на организацию МЧМ-2023.

Турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но отозвала у России право на его проведение.

– Подобные иски, когда один чемпионат мира был отменен из-за коронавируса, а второй перенесен из Беларуси, были удовлетворены. Турниры также были отменены не по вине организаторов и затраты компенсировались. Поэтому будет очень странно, если наш иск не будет удовлетворен.

Тогда это будет система двойных стандартов. Мы подаем иски именно на затрату организации, а не на строительство объектов.

– Если иск не удовлетворят, это будет политическое решение?

– Конечно, сто процентов. Чтобы наказать Россию. Но ведь есть контрактные обязательства. Для любой страны это будет показательное решение. Кто потом захочет проводить соревнования? Мы не отказывались проводить турниры, это была не наша проблема. Это было желание международной федерации.

Мы готовы проводить этот чемпионат мира. Возможно, потом международные федерации внесут подобные случаи в свой регламент. Но в данный момент эта ситуация не прописана, поэтому должна быть компенсирована, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

ФХР готовит иск по затратам на организацию МЧМ-2023: «Это общепринято. Когда в Швейцарии и Беларуси отменялись ЧМ, им выплачивалась компенсация»