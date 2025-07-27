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Сопин о Потуральски в «Авангарде»: «Человеку надо было поменять всю жизнь для переезда в сибирский город, но нашли ключи к нему через жену. Единственный вопрос был в экипировке»

Генменеджер «Авангарда» высказался о подписании Эндрю Потуральски.

31-летний американский форвард подписал однолетний контракт с омским клубом. 

Подписали Потуральски. Как долго шли переговоры с ним? Потому что было ощущение, что договорились давно, просто что-то мешало объявить.

– Переговоры шли непросто. Человеку надо было поменять всю свою жизнь для переезда в сибирский город. Но нашли ключи к нему. Для него как для спортсмена это новый вызов. Потому что на уровне АХЛ он выиграл все, он всегда был лучшим бомбардиром, он выиграл два раза кубок, он становился MVP сезона, и для него это определенный вызов.

Но, конечно, есть бытовые условия. У него жена, трое детей маленьких. Это накладывало определенный отпечаток на переговоры. Но мы нашли ключи к нему через его жену. Мы пообщались с его супругой, объяснили ей все, показали, как они будут жить, что мы полностью их окружим заботой и теплотой. И окончательное решение он принял.

Договоренность существовала уже давным-давно, но технические моменты... Я не хочу их озвучивать в нашей геополитической обстановке, чтобы он как-то от этого не пострадал или другие люди. Но да, были технические моменты, из-за которых мы не могли объявить о его подписании.

Называлась другая причина по инсайдам – то, что потолок зарплат мешал «Авангарду».

– Нет, это не так. Место мы бы нашли под потолком. Там единственный был вопрос в его экипировке, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.

Генменеджер «Авангарда» Сопин об уходе Ткачева: «Общее решение. Есть игровые и финансовые моменты. Надо было как-то умещаться под потолок и строить боеспособную команду»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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