Василий Пономарев: «В США 50% налогов отдаешь и не получаешь сервиса как в России. При более высоком доходе у них и расходы больше»

Василий Пономарев высказался о жизни в США.

«Я считаю, что, когда жил в Америке, у меня сохранился российский менталитет, я не перестроился на США. Жил по русскому менталитету, поэтому мне не пришлось адаптироваться, когда я вернулся.

Даже когда живешь там, понимаешь, что нельзя сравнивать лоб в лоб Россию и Америку, потому что это параллельно разные страны. Ты не можешь сравнивать зарплату там и здесь. При более высоком доходе у них и расходы намного больше, так как ты 50% налогов отдаешь и не получаешь того сервиса, который получаешь в России.

Я всегда считаю себя русским, и для меня это важно. Больше всего в США не хватало родителей. А в плане быта не хватало городского транспорта. Я люблю спуститься в метро, меня там даже можно чаще увидеть, чем в такси», – сказал нападающий «Авангарда » Василий Пономарев .