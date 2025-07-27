Пономарев о периоде в США: «Стал сильнее в ментальной подготовке, в обороне добавил, над бросками поработали. Надеюсь, будет заметно, что я не просто так провел там время»

Василий Пономарев рассказал, в чем прибавил за период в США.

23-летний нападающий летом подписал с «Авангардом» трехлетний контракт. В сезоне-2024/25 Василий сыграл 7 матчей за «Питтсбург», а за сезон до этого провел две игры в «Каролине».

– Что тебе дало время в Северной Америке?

– Стал сильнее в ментальной подготовке, в обороне добавил. Поработали над бросками с неудобных позиций, в касание. Надеюсь, будет заметно, что я не просто так провел там время.

Я все время стараюсь работать над собой. Переезд в Россию – не просто чтобы пожинать плоды работы. Это еще больше работы, чтобы команду привести еще к одному кубку.

– В далеком будущем ты можешь еще раз попробовать себя в НХЛ?

– Такое точно может быть, – сказал Пономарев в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.

Пономарев о переходе в «Авангард»: «Не было цели вернуться в Россию, но понимал, что в Америке не все складывается. Сложилось как сложилось, я очень благодарен»