Грицюк о Нью-Джерси: «Ребята рассказывали, где можно жить, где ходить нельзя. Ярош сказал, что возле арены лучше не гулять»
Арсений Грицюк рассказал о том, где нельзя ходить в Нью-Джерси.
Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА.
– Нью-Джерси – так себе райончик.
– Ребята рассказывали про это. Где можно жить, где гулять, где ходить нельзя.
Кристиан Ярош (словацкий защитник, выступавший с Грицюком в «Авангарде» – Спортс’‘) тоже был в «Нью-Джерси». Сказал, что возле арены лучше не гулять, – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Грицюк об изучении английского: «Разговорный у меня нормальный, база слов есть. Мне просто трудно вставлять все эти are, is. Не понимаю, куда их втыкать»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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