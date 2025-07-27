Грицюк о Нью-Джерси: «Ребята рассказывали, где можно жить, где ходить нельзя. Ярош сказал, что возле арены лучше не гулять»

Арсений Грицюк рассказал о том, где нельзя ходить в Нью-Джерси.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА .

– Нью-Джерси – так себе райончик.

– Ребята рассказывали про это. Где можно жить, где гулять, где ходить нельзя.

Кристиан Ярош (словацкий защитник, выступавший с Грицюком в «Авангарде » – Спортс’‘) тоже был в «Нью-Джерси». Сказал, что возле арены лучше не гулять, – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк .

Грицюк об изучении английского: «Разговорный у меня нормальный, база слов есть. Мне просто трудно вставлять все эти are, is. Не понимаю, куда их втыкать»