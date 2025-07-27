«Баффало» и Тимминс заключили контракт на 2 года с кэпхитом 2,2 млн долларов, избежав арбитража
«Баффало» и Конор Тимминс достигли соглашения.
«Сэйбрс» заключили двухлетний контракт с 26-летним защитником с кэпхитом в 2,2 млн долларов. Стороны избежали арбитражного слушания.
Тимминс перешел в «Баффало» 28 июня в результате обмена с «Питтсбургом».
В прошлом сезоне он сыграл 68 матчей в НХЛ, набрав 15 очков (3+12) при полезности «+11».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баффало»
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