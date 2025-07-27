«Баффало» и Тимминс заключили контракт на 2 года с кэпхитом 2,2 млн долларов, избежав арбитража

«Баффало» и Конор Тимминс достигли соглашения.

«Сэйбрс» заключили двухлетний контракт с 26-летним защитником с кэпхитом в 2,2 млн долларов. Стороны избежали арбитражного слушания.

Тимминс перешел в «Баффало » 28 июня в результате обмена с «Питтсбургом».

В прошлом сезоне он сыграл 68 матчей в НХЛ , набрав 15 очков (3+12) при полезности «+11».