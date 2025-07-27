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«Успокойся уже и молчи, #####. #######». Макаров – Кудрявцевой в ответ на посты про «рехабы и кодировки»

Игорь Макаров грубо ответил Лере Кудрявцевой на слова о зависимостях.

Напомним, телеведущая и экс-форвард СКА поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

Ранее Кудрявцева выложила в соцсетях ряд записей, в которых содержались подробности отношений пары.

«Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня.

Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Бесконечная жалость и вина. Я просто, сука, устала, я устала очень. Девочки милые, как это страшно», – написала тогда телеведущая.

Макаров публично обратился к Кудрявцевой, выложив в сторис сообщение.

«Уже просто успокойся и молчи, ##### [блин]. ####### [задолбала]», – цитирует хоккеиста Sport24.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoИгорь Макаров
Лера Кудрявцева
светская хроника
logoКХЛ
брань
алкоголь и спорт
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