Лукоянов о будущем: «Если тут не получится, может, в Беларусь снова поеду. Поживем-увидим, как все сложится»
Артем Лукоянов высказался о своем будущем.
Последним клубом 36-летнего игрока был жлобинский «Металлург».
Нападающий ответил на вопрос о возможности поиграть в «экзотических» чемпионатах. Его бывший партнер по жлобинскому «Металлургу» Александр Хованов ранее перешел во французский «Англет».
«Мы с Сашей на связи, он пока ждет визу. Вообще был интерес [оттуда], но условия не позволяют туда ехать.
Там сказали, что было бы тяжело удовлетворить мои личные запросы. Поживем-увидим, как все сложится. Если тут не получится, то, может, в Беларусь снова поеду», – сказал нападающий Артем Лукоянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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