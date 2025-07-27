Лукоянов о будущем: «Если тут не получится, может, в Беларусь снова поеду. Поживем-увидим, как все сложится»

Артем Лукоянов высказался о своем будущем.

Последним клубом 36-летнего игрока был жлобинский «Металлург ».

Нападающий ответил на вопрос о возможности поиграть в «экзотических» чемпионатах. Его бывший партнер по жлобинскому «Металлургу» Александр Хованов ранее перешел во французский «Англет».

«Мы с Сашей на связи, он пока ждет визу. Вообще был интерес [оттуда], но условия не позволяют туда ехать.

Там сказали, что было бы тяжело удовлетворить мои личные запросы. Поживем-увидим, как все сложится. Если тут не получится, то, может, в Беларусь снова поеду», – сказал нападающий Артем Лукоянов .