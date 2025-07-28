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Сопин о Маклауде: «Хочет вернуться в НХЛ, но шансов, что ему разрешат, немного. Если такой возможности не будет, он приедет в «Авангард»

В «Авангарде» заявили, что Майкл Маклауд ждет решения от НХЛ.

В четверг суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

С Маклаудом на какой стадии сейчас общение? Есть ли оно, держит ли под него место «Авангард», если все-таки он согласится вернуться?

– Держим место, общаемся каждый день после суда, каждый день на связи. Первый день, конечно, он был просто на эмоциях. Это большое для него событие, счастье для всей его семьи, что все закончилось оправдательным приговором. Мы просто его поздравили в первый день, дали ему отдохнуть. Но он хочет послушать, что НХЛ скажет официально.

Сейчас НХЛ не рекомендует с ними подписывать контракты. Профсоюз игроков выступил достаточно аккуратно – вроде бы ребята чисты перед законом и перед собой, но клубы должны самостоятельно решать, подписывать с ними контракт или не подписывать. Поэтому ситуация туманная.

Но, насколько мы поняли из общения с агентами Майка и разнообразными североамериканскими экспертами, шансов на то, что им разрешат играть в НХЛ, немного. Решение будет скоро. Мы надеемся, что в ближайшие неделю-две решение какое-то будет от лиги.

Конечно, что у него есть желание вернуться в НХЛ, но если такой возможности не будет, то он приедет в «Авангард», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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