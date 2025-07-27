Кудрявцева выложила отрывок монолога Райкина про инфантильных мужчин и индифферентных женщин после реакции Макарова на ее посты: «Раньше это был юмор, теперь – реальность»

Лера Кудрявцева выложила ироничный пост на фоне конфликта с Игорем Макаровым.

Напомним, телеведущая и экс-форвард СКА поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым , написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

Ранее Кудрявцева выложила в соцсетях ряд записей, в которых рассказала о проблемах мужа с зависимостями и лечении в рехабах. Макаров отреагировал : «Успокойся уже и молчи, #####. #######».

После этого телеведущая опубликовала ролик с отрывком из монолога Аркадия Райкина:

«Народ по домам начнет сидеть? По телефону будут договариваться? Из дома люди выходить не будут. Животы пойдут. Общая вялость. Мужчины инфантильные. Женщины индифферентные», - говорит артист.

В подписи к видео Кудрявцева добавила: «Раньше это был юмор, а теперь – реальность».