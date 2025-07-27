Чепиков об отстранении России: «Что такое хоккей без наших или лыжи без Большунова. Любой вид спорта интереснее с российскими спортсменами»

Сергей Чепиков высказался об отстранении России от турниров.

«Любой вид спорта намного интереснее с российскими спортсменами. Что такое хоккей без наших парней или лыжные гонки без Александра Большунова или биатлон без наших сильных ребят?

Россияне добавляют интереса и спонсорам, и болельщикам, когда участвуют в международных соревнованиях. Надеюсь, что восстановление для участия всех наших спортивных федераций в международных стартах пройдет как можно быстрее. Приятно, что многие зарубежные спортсмены это понимают», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной Думы Сергей Чепиков.