Чепиков об отстранении России: «Что такое хоккей без наших или лыжи без Большунова. Любой вид спорта интереснее с российскими спортсменами»
Сергей Чепиков высказался об отстранении России от турниров.
«Любой вид спорта намного интереснее с российскими спортсменами. Что такое хоккей без наших парней или лыжные гонки без Александра Большунова или биатлон без наших сильных ребят?
Россияне добавляют интереса и спонсорам, и болельщикам, когда участвуют в международных соревнованиях. Надеюсь, что восстановление для участия всех наших спортивных федераций в международных стартах пройдет как можно быстрее. Приятно, что многие зарубежные спортсмены это понимают», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной Думы Сергей Чепиков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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