Панин про отпуск: «По лесам Башкирии поездил, по Европе немного прокатились, пока есть такая возможность»

Григорий Панин рассказал о том, как провел лето.

Капитан «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от мероприятия «Уральская классика. Лето» в Магнитогорске, где хоккеисты, блогеры, музыканты играли в футбол.

– Как удается позвать всегда таких интересных гостей?



- У нас есть друзья, у наших друзей есть еще друзья, поэтому есть такое правило не знаю скольких рукопожатий, но оно работает. Знакомимся, с кем-то общаемся больше, с кем-то меньше, но со всеми в дружеских отношениях и есть возможность их позвать.

– Значит, уже все воспринимают «Уральскую классику», как бренд?

– Вообще «Уральская классика», да, это бренд.

– Сегодня такая дождливая погода, не портит атмосферу?

– Нет, наоборот такой прохладный ветерок, быстрее отдышался, быстрее снизил температуру тела, включился в игру дальше.

– Почему перенесли с парка «Притяжение» на стадион?

– Потому что больше площадка, стадион больше, больше болельщиков сможет прийти.

– К сезону уже готовы?

– Да, конечно, у нас сезон начинается через 3 дня, поэтому уже полная подготовка.

– Как провели лето?

– По лесам Башкирии я уже поездил, по Европе немного прокатились, пока есть такая возможность.

– Насколько вам интересно играть в футбол?

– Я вообще любитель футбола, именно играть в футбол. За статистикой не слежу, иногда смотрю матчи, но люблю играть.

– За какие футбольные команды болеете?

– Да просто смотрю, где-то друзья играют. В «Спартаке», ЦСКА, «Рубине» играют друзья, за ними слежу, – сказал Григорий Панин.