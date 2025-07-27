Сопин о Костине: «Весной говорил, что ждет рынка свободных агентов, после чего будет готов вернуться в «Авангард». Пока тишина, ждет вариантов в Америке»

Генменеджер «Авангарда» высказался о возможном возвращении Клима Костина.

– Клим Костин может вернуться?

– У нас общения с ним не было давно. Но когда мы с ним общались еще весной, он мне сказал, что ждет открытия рынка свободных агентов, и после этого он в середине июля будет готов возвращаться в КХЛ , в «Авангард», так как права у нас.

Но пока тишина, он сменил агента, и я так понимаю, что пока он ждет вариантов в Северной Америке, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.

Ранее 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе » и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ .

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