Рудаковский из «Авиатора» о советах молодым спортсменам: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, иначе сложно оставаться востребованным. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»

Защитник «Авиатора» Марк Рудаковский высказался о своей медиаактивности.

21-летний хоккеист признан «Самым медийным игроком» прошлого сезона беларусской Экстралиги.

– Какую роль играет медийность в жизни современного хоккеиста?

– Медийность сегодня – неотъемлемая часть профессиональной карьеры хоккеиста. Она помогает не только привлекать болельщиков и спонсоров, но и создавать свой бренд, расширять возможности после завершения игровой карьеры. Конечно, для некоторых это может быть бонусом, но в современном мире без активного присутствия в медиа и соцсетях сложно оставаться заметным и востребованным. Поэтому я считаю, что медийность – это необходимость.

– Какие советы вы бы дали молодым спортсменам, которые хотят быть не только хорошими игроками, но и узнаваемыми личностями?

– Первое – развивайте личный бренд: будьте активны в соцсетях, делитесь своим опытом и жизнью за пределами льда. Второе – работайте над коммуникацией: умение общаться с прессой и болельщиками важно для формирования положительного имиджа. Третье – оставайтесь добрыми, искренними и честными: люди ценят настоящих личностей, а не только спортсменов на льду. И также не забывайте про человеческое отношение к людям, потому что высокомерие – это не по-людски.

– Если бы вы могли сделать коллаборацию с любым российским исполнителем, кто бы это был и почему?

– Наверное, с Егором Кридом или Бастой – они умеют создавать яркую музыку и имеют большую аудиторию. Такой «коллаб» может привлечь новых поклонников хоккея и расширить границы популярности спорта, – сказал Рудаковский.