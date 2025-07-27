Грицюк о Хартли в «Локомотиве»: «Они с Радуловым найдут общий язык. Шалунов играет как Корбан Найт»

Арсений Грицюк поделился мнением о Бобе Хартли в «Локомотиве».

– Мы знаем истории, когда хорошо играющих новичков в НХЛ потом прижимают по времени, чтобы не давать первый большой контракт.

– Понимаю, о чем вы. Но не знаю, как это все работает. Самому интересно, что будет. Но я думаю, что если буду давать результат, то такого не случится.

– Много ли у тебя игровых проблем?

– Ну есть моменты. Игра с неудобной стороны, вся игра в обороне. В принципе, больше по обороне вопросы.

– Боба Хартли в этой связи часто вспоминаете? Ветеранам просто не будет в «Локомотиве»?

– Ветеранов там немного. Шалунов, Радулов понимают свои роли. Макс играет как Корбан Найт, только на другую руку. Забирает все вбрасывания, хорошо играет под воротами – не волнуется, точно отдает передачи, хорошо двигается.

Радул точно подходит под стиль, я думаю, у него не будет проблем. Тем более что Боб любит разговаривать с такими игроками. Думаю, что они найдут общий язык, – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк.