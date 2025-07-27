Гришин о 3:0 с «Челнами»: «Не совсем можно сказать, что был настоящий хоккей. Было много технического брака. Исполнение будет улучшаться по мере тренировок»

Игорь Гришин подвел итоги контрольного матча «Нефтехимика» с «Челнами» (3:0).

«Наверное, не совсем можно сказать, что был настоящий хоккей. Мы мало занимались, была только неделя на льду. Поэтому было много чисто технического брака.

Но мы больше обращали внимание не на это, а на выполнение тренерской установки. В целом здесь мы не до конца, конечно, довольны, но ребята старались сделать то, что мы просили. Техническое исполнение будет улучшаться по мере наших тренировок.

Хочу отметить: мы победили в первой игре, что приятно как нам, так и болельщикам. Поэтому все нормально», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин .