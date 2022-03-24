Вадим Шипачев: «Обосрались, ведя в матче 3:0. Позор. Это никуда не годится»

считает поражение от ЦСКА позором.

Бело-голубые проиграли четвертый матч со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

– Вылет во втором раунде – совсем не тот результат, на который вы рассчитывали. Если коротко, что произошло?

– Не знаю... Обосрались, ведя в матче 3:0, если называть вещи своими именами. Проиграть 3:6... Это никуда не годится. Позор. Нам забивали легкие голы. Сейчас абсолютно пустой, нет настроения даже разговаривать.

– Счет в серии 0-4 заставляет задуматься. Серьезная команда не может проигрывать с таким счетом.

– Согласен. Мало забиваем, легко пропускаем. Все просто.

– С чем связываешь свою не очень яркую игру в этой серии?

– У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Надо было голы забивать. Да, можно сказать, что я плохо играю, потому что наша команда проиграла. У нас в команде 20 человек. Любой мог взять инициативу. Понятно, что я капитан, должен вести команду за собой. Пытался это делать.

Большинство перестало работать. У ЦСКА тоже есть камеры, они разобрали нашу игру в матчах с «Северсталью». Счет на табло. Комментировать нечего. Каждый мог добавить в этой серии, начиная с себя и заканчивая всеми игроками.

– Что было в раздевалке после поражения?

– Ничего не было. Все сидели мертвые. Не такой результат мы ждали, – сказал капитан «Динамо».

Шипачев заблокировал 4 броска в 4-м матче с ЦСКА – больше всех в «Динамо». Он набрал 10 очков в плей-офф – лучший его результат за 4 года в клубе

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов