Владимир Крикунов: «У «Динамо» силенок не хватило. Они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только 8-й, у них была пауза на отдых»

прокомментировал вылет «Динамо» из плей-офф .

Бело-голубые проиграли четвертый матч с ЦСКА со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

«У динамовцев не хватило силенок. У них была тяжелая семиматчевая серия с «Северсталью», они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только восьмой, у них была пауза на отдых.

Даже проигрывая 0:3, армейцы спокойно работали и выиграли 4:0 в третьем периоде. ЦСКА лучше подготовился, лучше сработал тренер по физподготовке. Хотя у «Динамо» тоже были шансы. Вратарь ЦСКА провел не лучший первый период, потом проснулся, играл лучше. Все вместе наложилось.

Не знаю, какие санкции нужно применять к Кудашову, это пусть решает руководство», – сказал заслуженный тренер России.

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов